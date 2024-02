SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool retomou a liderança do Campeonato Inglês, após vencer o Bunrley, por 3 a 1, pela 24ª rodada do torneio. O jogo foi realizado em Anfield, em Liverpool, na Inglaterra.

Os quatro gols da partida foram de cabeça. Diego Jota, Luís Díaz e Darwin Núñez marcaram para os donos da casa, enquanto O'Shea descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Liverpool foi a 54 pontos, dois a mais do que o Manchester City -que tem um jogo a menos.

As duas equipes terão um confronto direto em 10 de março, que poderá definir a liderança.

Já o Burnley segue com 13 pontos e na vice-lanterna do torneio. O clube chegou à 17ª derrota no campeonato.