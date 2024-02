SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com passagens por vários clubes do futebol brasileiro, Diego Souza anunciou sua aposentadoria do futebol.

Em suas redes sociais, o atleta anunciou sua aposentadoria e agradeceu ao futebol por ter mudado sua vida e ter proporcionado momentos únicos de alegria.

Diego tem 38 anos e atuou como centroavante, volante e meio-campista.

Ele foi revelado pelo Fluminense e no Brasil, também jogou no: Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG, Vasco, Cruzeiro, Sport, São Paulo e Botafogo. Internacionalmente atuou no Benfica (POR), Al Ittihad (KSA) e Metalist (UCR).

Em 20 anos de carreira, Diego disputou 943 jogos e marcou 275 gols.

Pela seleção brasileira, teve a oportunidade de vestir a amarelinha sete vezes e marcar dois gols.

Sua última oportunidade no profissional foi com o Sport, no ano passado, onde disputou 11 jogos na Série B e marcou um gol.