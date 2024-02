PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O Grêmio foi surpreendido, saiu perdendo, sofreu, mas conseguiu buscar o empate por 1 a 1 com o São Luiz, hoje (10), na Arena, pela sétima rodada do Gauchão. Galdino, nos minutos finais, marcou o gol gremista. Lucas Souza tinha feito o do time do interior.

A atuação abaixo do esperado irritou o técnico Renato Gaúcho. Ele descontou sua ira em copos de água, papéis, e não poupou seu time de cobranças aos gritos.

O resultado deixa a liderança do torneio ameaçada. Com 16 pontos, a equipe pode ser ultrapassada pelo Inter ao fim da rodada. O São Luiz, com nove, fica em sexto.

O próximo jogo do Grêmio será na quarta-feira (14), contra o Ypiranga. O São Luiz, joga na terça (13), contra o Juventude.

GRÊMIO

Marchesín; João Pedro, Geromel (Dodi), Kannemann (Rubens) e Reinaldo; Pepê, Villasanti e Cristaldo (Nathan); Jonatha Robert (Gustavo Nunes), André Henrique e JP Galvão (Galdino). T.: Renato Gaúcho.

SÃO LUIZ

Raul; João Vitor (Wesley), Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Gabriel Davis (Mateus Santana), Borasi (Ramires) e Gabriel Pereira; Dal Pian (Felipe Baiano) e Vini Peixoto (Lucas Souza). T.: Alessandro Telles.