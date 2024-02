SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta venceu o São Paulo por 2 a 0 na noite de hoje (10), no Moisés Lucarelli, pela sétima rodada do Paulistão.

A partida se arrastava sem grandes chances até o argentino Gabriel Risso acertar um míssil para abrir o placar. Depois, a Ponte ainda ampliou já nos acréscimos com Renato após cruzamento de Inocêncio.

Foi a primeira derrota do São Paulo desde a chegada do técnico Thiago Carpini. Até então, o Tricolor havia acumulado feitos como derrubar o tabu contra o Corinthians na Neo Química Arena e conquistar a Supercopa em cima do Palmeiras.

Com o resultado, o São Paulo permaneceu com 13 pontos. Já a Ponte Preta foi a 12 pontos e ocupa a segunda colocação do grupo B.

O time volta a campo na quarta-feira, quando tem o clássico contra o Santos pela frente no MorumBis, às 19h30. Já a Ponte Preta visita o Red Bull Bragantino no mesmo dia, às 21h30.

PONTE PRETA

Pedro Rocha; Luís Haquin, Castro e Nilson Jr; Igor Inocêncio, Emerson Santos (Léo Naldi), Ramon (Fraga), Elvis (Dudu) e Gabriel Risso; Dodô (Gabriel Novaes) e Iago Dias (Renato). T.: João Brigatti.

SÃO PAULO

Rafael; Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia (Juan) e Luiz Gustavo (Bobadilla); Wellington Rato (Erick), Luciano e Galoppo (Ferreirinha); Calleri. T.: Thiago Carpini

Local: estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Amarelos: Galoppo, Arboleda e Diego Costa; Dudu

Gols: Gabriel Risso (29'/2ºT) e Renato (46'/2ºT)