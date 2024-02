SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - James Rodríguez, que está de saída do São Paulo, publicou uma foto em que mostra sua mudança no visual.

"Aproveite a estrada, tudo que é para você vai te encontrar", escreveu o jogador na legenda da publicação em seu Instagram.

James pediu para sair do São Paulo na última semana, como trouxe a coluna do André Hernan. O clube tentou fazer com que o jogador mudasse de ideia, mas sem sucesso.

O colombiano não conseguiu se firmar como titular ainda sob o comando de Dorival Junior, criticado época por parte da torcida por não usar mais o jogador.