RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto busca viver novos ares no futebol, os torcedores do America-RJ podem ver a luta por um título longe do esporte. "Campeão com a pelota nos pés", o tradicional clube do Rio, vai ter as cores em uma empreitada no samba.

Um grupo de torcedores fundou a "America samba e paixão". A iniciativa foi de Ricardo Netto, atual presidente da agremiação.

Foi uma ideia que surgiu em 2022, e me juntei a outros oito torcedores. O investimento tem sido nosso mesmo, passando o chapéu. Ainda tem dinheiro a receber e contas a pagar

Ricardo

"O objetivo foi presentear a torcida e elevar o nome do America em todos os cantos, também na cultura e na arte. E demos sorte, né? Depois que surgimos, o Romário assumiu e o clube voltou a ter mais mídia", completou.

O ex-jogador Romário foi eleito presidente do America-RJ em novembro do ano passado. Ele tomou posse no cargo no dia 6 de janeiro.

A "America samba e paixão" vai fazer a estreia na avenida. Ela vai desfilar neste domingo (11), pelo Grupo de Avaliação da Superliga Carnavalesca do Brasil.

O enredo é "Rubem Confete, o griô do America, do samba e da paixão". Homenageado no desfile de inauguração, o jornalista é um notório torcedor do Mecão.

Os ensaios acontecem na quadra da Estácio de Sá. A Escola é histórica e, atualmente, está no Grupo de Acesso. A Portela, que disputa a elite do Carnaval carioca, é uma das madrinhas.

Essa é a primeira escola de samba ligada a um clube que não seja um dos quatro grandes do Rio. Torcedores de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco já têm representantes no mundo no samba.

O America-RJ é um dos clubes mais tradicionais do Rio, mas atravessa uma longa crise. Nesta temporada, vai disputar a segunda divisão do Carioca.

A última vez que o America-RJ jogou na elite do Carioca foi em 2020. Até o primeiro rebaixamento, em 2008, tinha disputado 100 campeonatos, atrás apenas de Fluminense e Botafogo em número de participação.