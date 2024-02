- Brasil supera Argentina e conquista Copa América de futsal

Com direito à vitória sobre a Argentina na grande decisão, o Brasil conquistou a Copa América de futsal pela 11ª vez na história, após triunfo de 2 a 0 no ginásio Cop Arena Oscar, em Luque (Paraguai) na noite do último sábado (10).

A conquista da Copa América, alcançada com uma campanha perfeita (com 100% de aproveitamento), garantiu à seleção brasileira a classificação para a Copa do Mundo da modalidade, que será disputada em setembro no Uzbequistão.

Em uma partida muito parelha, o Brasil abriu o placar com Pito, ainda no primeiro tempo, enquanto Rafa Santos deu números finais ao placar já nos últimos momentos da etapa final.

“Tenho apenas a agradecer a todos. Estávamos um pouco engasgados, já tínhamos perdido para a Argentina em três mata-matas. Então hoje nós merecíamos. Jogamos um pouco que nem eles, fizemos o gol e nos defendemos. Agora é comemorar que esse time merecia essa vitória, esse título”, declarou Pito.

Tags:

Argentina | brasil | CBF | Conmebol | Copa Améric | Esportes | futsal