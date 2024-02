SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro bicampeão mundial de surfe Filipe Toledo anunciou neste domingo (11) em suas redes sociais que não vai competir no Championship Tour da WSL (World Surf League) neste ano.

O atleta, que há tempos fala abertamente sobre sua saúde mental, escreveu em sua publicação que "competir ao mais alto nível na última década teve um impacto negativo sobre mim e preciso de uma pausa para me recuperar para o próximo capítulo da minha carreira".

Em outra publicação, o campeão da WSL em 2022 e 2023 esclareceu que não está em depressão, apenas sentiu a necessidade de se afastar temporariamente do esporte. "Senti isso no coração um pouco antes de o tour começar, mas eu achei que era só um cansaço temporário. Resolvi passar por cima do meu sentimento, e quando vi, não era nada disso".

Ele afirma ainda que a WSL lhe concedeu um convite (wildcard) para o início da temporada do ano que vem, e que está "empenhado em voltar melhor do que nunca". Também disse que pretende se concentrar na preparação para as Olimpíadas de Paris-24. As provas do surfe serão disputadas no Taiti, de 27 de julho a 4 de agosto.

"Apoiamos da decisão do Filipe de priorizar sua saúde mental e física ao fazer essa pausa. Esperamos que ele tenha tempo e espaço para se recuperar neste ano e esperamos vê-lo de volta em meio aos melhores do mundo por meio de um wildcard em 2025", disse a diretora esportiva da WSL Jessi Miley-Dyer.

No lugar de Toledo, o marroquino Ramzi Boukhiam disputará o Championship Tour.