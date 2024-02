PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos sofreu empate do Mirassol, neste domingo (11), nos acréscimos. Com um jogador a mais desde os 15 minutos do segundo tempo, o time levou o gol decisivo perto do fim, decretando o empate por 2 a 2, no estádio Maião, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O Santos saiu na frente, sofreu empate, mas fez o segundo e tinha vitória encaminhada até os 46 minutos do segundo tempo, quando Mário Sérgio empatou. O Mirassol jogou durante 30 minutos mais acréscimos com um jogador a menos, depois da expulsão de Rodrigo Ferreira.

O resultado mantém o Santos na liderança do grupo A com folga. Agora o Peixe tem 16 pontos. Já o Mirassol, com 10, é terceiro no grupo C.

A próxima partida oficial será na quarta-feira (14), contra o São Paulo. O Mirassol joga no mesmo dia contra o Ituano.

MIRASSOL

Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Gaza, Luiz Otávio e Warley (Marcelo Nunes); Gabriel, Danielzinho e Chico Kim (Paulinho Bóia); Negueba (Everton Bala), Fernandinho (Wanderson) e Dellatorre (Mário Sérgio). T.: Mozart.

SANTOS

João Paulo; Aderlan, Gil, Messias e Hayner (Souza); Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Nonato (Morelos); Marcelinho (Otero), Willian Bigode e Guilherme (Pedrinho). T.: Fábio Carille.

Local: estádio Maião, em Mirassol (SP)

Data e hora: 11/02/2024 (domingo), às 18h (de Brasília)

Motivo: Campeonato Paulista, 7ª rodada

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo

Auxiliares: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Diego Pituca, Hayner, Bigode (SAN); Rodrigo Ferreira (MIR)

Cartões vermelhos: Rodrigo Ferreira (MIR)

Gols: Hayner, do Santos, aos 14 minutos do primeiro tempo. Delatorre, do Mirassol, aos 21 minutos do primeiro tempo; Willian Bigode, do Santos, aos 36 minutos do segundo tempo;