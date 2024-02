SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Com um time alternativo, o Inter bateu o São José-RS, no Estádio Passo D'Areia, e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho após a 7ª rodada.

Carlos De Pena fez, de pênalti, o gol da vitória, aos 19 minutos do segundo tempo.

O Colorado foi a 16 pontos e assumiu a ponta da tabela, ultrapassando o rival Grêmio no saldo de gols (8 a 7). Já o São José está na parte de baixo da tabela, em nono, com sete.

A partida ficou marcada por uma treta entre os dois técnicos. Eduardo Coudet e China Baldino foram expulsos ainda no primeiro tempo, discutiram na beira do gramado e precisaram ser contidos. O técnico do São José foi quem ficou mais exaltado.

As equipes voltam a campo no meio da semana. O Inter recebe o Brasil-RS na quarta, às 21h30, enquanto o São José visita o Caxias no dia seguinte, às 20h.