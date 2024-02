SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo segundo ciclo olímpico consecutivo, a seleção feminina de basquete decepcionou a torcida e ficou sem vaga nos Jogos de Paris. O Brasil perdeu para Alemanha por 73 a 71 neste domingo (11), no ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), pela última rodada do pré-olímpico.

A formação verde e amarela precisava vencer a equipe europeia com uma vantagem de pelo menos oito pontos. A Alemanha, no entanto, ditou o ritmo do jogo e esteve à frente do placar desde os primeiros lances.

No segundo período, a Alemanha chegou a abrir dez pontos de vantagem. O Brasil manteve a esperança graças ao talento de Tainá e Damiris, que conseguiram amenizar o prejuízo para três pontos. A seleção, então, foi para o intervalo com uma derrota parcial de 35 a 39.

O Brasil, do técnico José Neto, continuou a sua caçada as alemãs depois do intervalo e, no último período, conseguiu passar à frente. A reação nos minutos finais deu esperança para torcida, que vibrava com as brasileiras, mas a seleção fez uma série de falta que favoreceu o time adversário.

Antes deste tropeço, a seleção já havia ficado de fora dos Jogos de Tóquio, algo que não acontecia há 32 anos. Na última vez em que o Brasil esteve nas Olimpíadas foi em 2016, no Rio de Janeiro. Campeã mundial em 1994, a equipe brasileira foi medalha de prata em Atlanta-1996 e bronze em Sidney-2000.

Em Paris, o campeonato olímpico de basquete terá 12 seleções, duas delas já definidas. Os Estados Unidos, donos do título mundial da modalidade, e a França, por ser a sede dos Jogos, estão classificados por antecipação.

A chave do Brasil no pré-olímpico teve Austrália e Sérvia, além da Alemanha. Assim como em Belém, Hungria, Bélgica e China também foram sede do classificatório de basquete feminino.

Pelo regulamento, em cada grupo, os quatro times jogam entre si em turno único, e os três melhores em cada sede ficam com a vaga olímpica.