SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Toledo pediu dispensa do Circuito Mundial de Surfe para cuidar da saúde mental. O anúncio preocupou, mas o atleta brasileiro garantiu foco nas Olimpíadas.

A reportagem do UOL apurou que Filipinho também segue confirmado na disputa do ISA Games, que é uma espécie de 'Copa do Mundo' do surfe. O Brasil competirá como equipe e, em caso de título, terá o direito de ter mais um atleta nos Jogos Olímpicos.

Todos os atletas que irão para as Olimpíadas devem competir no ISA Games, com exceção de surfistas com problemas físicos. É o caso de João Chumbinho, que está se recuperando de um acidente que sofreu em dezembro, no Havaí.

Como Filipinho já tem a vaga, se ele chegar em primeiro lugar em caso conquista de título do time brasileiro, o segundo melhor surfista ficaria com a vaga para a competição olímpica, que será realizada em Teahupoo, no Taiti.

O ISA Games começa no dia 23 de fevereiro, em Porto Rico. Filipinho compõe a equipe brasileira ao lado de Gabriel Medina e Yago Dora.

Decidi ter uma pausa nas competições. Depois de muitas vezes eu ter falado sobre tudo o que eu já passei e vivi, sinto que preciso dar uma descansada, aproveitar minha família, cuidar de mim e focar nas Olimpíadas. Conto com o suporte de vocêsFilipinho Toledo

Em contato com o UOL, o pai de Filipe, Ricardinho Toledo, exaltou o foco do filho por Paris-2024. "Sem dúvidas [vai ao ISA]. E ele vai treinar muito para as Olimpíadas. Podem esperar", destacou.

Até o momento, o Brasil será representado por Filipinho Toledo e João Chumbinho nas Olimpíadas. Resta esperar a possível terceira vaga após o ISA Games.