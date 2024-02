SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - António Oliveira, novo técnico do Corinthians, rasgou elogios para o centroavante Yuri Alberto, eleito craque do jogo na estreia do comandante no time alvinegro na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa.

O português se disse fã do atacante. António conheceu Yuri Alberto na época de Santos, quando chegou ao Brasil como auxiliar de Jesualdo Ferreira.

O treinador definiu Yuri como um jogador "muito inteligente". Ao contrário da polêmica do 'burro' com Mano Menezes, Yuri foi elogiado pelo novo comandante pela movimentação sem bola.

António quer resgatar Yuri e deixá-lo feliz. O português também disse que qualquer equipe no mundo gostaria de contar com o centroavante.

Yuri Alberto marcou o segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 0. Ele recebeu lançamento de cabeça de Maycon em falha defensiva da Lusa e saiu sozinho para invadir a área e marcar.

O QUE DISSE ANTÓNIO OLIVEIRA

"Yuri é um grande jogador de futebol, sou um fanzaço do Yuri. Não é por isso que ele vai jogar sempre, joga quem tiver rendimento, mas o Yuri é um jogador de grande qualidade, qualquer equipe no mundo gostaria de tê-lo. Vamos resgatar o Yuri e trazê-lo pra gente. É um menino fantástico, determinante, que pode a qualquer momento decidir um jogo. Jogador muito comprometido com a fase defensiva, muito inteligente naquilo que são os movimentos entre apoio e profundidade. nesta segunda-feira (12) foi feliz, merece ser feliz e vai continuar a ser feliz."