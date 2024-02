SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira foi eliminada no Pré-olímpico ao perder para a Argentina por 1 a 0 na última rodada. Com isso, o Brasil não irá para as Olimpíadas de Paris-2024.

Argentina e Paraguai serão os representantes sul-americanos no futebol masculino nesta edição dos Jogo Olímpicos. A Canarinha é a atual bicampeã e ficou de fora pela primeira vez em 20 anos.

Ao todo, 12 seleções já garantiram suas classificações para as Olimpíadas. No entanto, ainda há quatro vagas em aberto para o evento.

A definição dos três representantes asiáticos ainda está pendente, com o torneio Pré-olímpico do continente marcado para abril e maio. Além deles, haverá uma repescagem, valendo uma vaga, entre representantes da Ásia e da África.

As Olimpíadas Paris-2024 acontecem entre 26 de julho e 11 de agosto. Já para o futebol masculino, a competição se inicia no dia 24 de julho e a medalha de ouro será disputada no dia 9 de agosto, no Parque dos Príncipes.

VEJA QUEM ESTÁ GARANTIDO NOS JOGOS OLÍMPICOS:

ANFITRIÃ: França

ÁFRICA: Egito, Marrocos e Mali (três vagas da Copa Africana Sub-23)

AMÉRICA DO SUL: Argentina e Paraguai (Pré-Olímpico)

ÁSIA: três vagas na Copa da Ásia Sub-23 (abril e maio de 2024)

AMÉRICAS DO NORTE E CENTRAL: Estados Unidos e República Dominicana (Finalistas da Concacaf Sub-20)

EUROPA: Espanha, Israel e Ucrânia (Semifinalistas da Euro Sub-21)

OCEANIA: Nova Zelândia

REPESCAGEM: Uma vaga entre um representante da Ásia e um da África