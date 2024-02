- Criciúma vence clássico com Avaí para disparar no Catarinense

O Criciúma venceu o clássico com o Avaí por 3 a 2, na noite desta terça-feira (12), para disparar na liderança do Campeonato Catarinense. Com a vitória na partida, válida pela 7ª rodada e disputada na Ressacada, o Tigre chegou aos 18 pontos, ampliando a sua vantagem para o vice-líder Marcílio Dias para cinco pontos.

Vitóriaaaaa do Tigreeee!!



Na capital é assim! Pela 7ª rodada do Catarinense 2024, o Tigre vence o Avaí na Ressacada com dois jogadores a menos pelo placar de 3x2 com gols de Renato Kayzer, Felipe Vizeu e Fellipe Mateus.



Mesmo atuando fora de casa, o Criciúma partiu para o ataque na etapa inicial e abriu o marcador logo aos 5 minutos com Kayzer, após boa jogada de Marcelo Hermes. Sete minutos depois Felipe Vizeu ampliou em cobrança de pênalti. O Tigre ficou em desvantagem numérica antes do intervalo, após expulsão do capitão Rodrigo. Mas o Avaí pouco pôde fazer.

Na etapa final os visitantes continuaram melhores mesmo com um homem a menos, e conseguiram ampliar a vantagem com um golaço de Fellipe Mateus. Já o Leão da Ilha só foi conseguir descontar aos 33 com Andrey e aos 37 com Garcez. Mas aí já era tarde para o Avaí buscar uma reação maior.

Verdão empata

No Campeonato Paulista o Palmeiras ficou no 1 a 1 com o Santo André em partida, válida pela 7ª rodada da 1ª fase, disputada no Estádio Bruno José Daniel. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira permanece na ponta do Grupo B, mas agora com 14 pontos. O Verdão abriu o placar com Flaco López, mas Lohan arrancou o empate para o Ramalhão.

