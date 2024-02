SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atual ganhador do Fifa The Best vai estar ausente no mata-mata da Liga dos Campões pela primeira vez no século. A fase decisiva da competição europeia começa nesta terça-feira (13).

Esta é apenas a oitava vez, em 33 edições, em que o atual vencedor do troféu da Fifa fica fora da fase final da Liga dos Campeões. Neste ano, o camisa 10 da seleção argentina não chegou nem a jogar a fase anterior.

O argentino é o atual vencedor dos dois principais prêmios individuais do futebol: a Bola de Ouro e o Fifa The Best. Messi atua no Inter Miami, dos Estados Unidos.

A última vez que o vigente melhor do mundo não esteve no mata-mata da competição europeia foi há 24 anos, na temporada 2000/01, quando o francês Zinedine Zidane levou o troféu. Ele defendia a Juventus, que caiu na fase de grupos.

Outros jogadores eleitos como melhores do mundo pela Fifa que não estavam presentes na Liga dos Campeões seguinte incluem Lothar Matthäus, Roberto Baggio, Romário, George Weah, Ronaldo e Zidane.

A última vez que detentor do prêmio não atuou na Europa na temporada seguinte foi em 1995, quando o brasileiro Romário deixou o Barcelona para assinar com o Flamengo.

CONFIRA OS CAMPEÕES DO FIFA THE BEST NO SÉCULO 21

2001 - Figo

2002 - Ronaldo

2003 - Zidane

2004 - Ronaldinho

2005 - Ronaldinho

2006 - Canavarro

2007 - Kaká

2008 - Cristiano Ronaldo

2009 - Messi

2010 - Messi

2011 - Messi

2012 - Messi

2013 - Cristiano Ronaldo

2014 - Cristiano Ronaldo

2015 - Messi

2016 - Cristiano Ronaldo

2017 - Cristiano Ronaldo

2018 - Modric

2019 - Messi

2020 - Lewandowski

2021 - Lewandowski

2022 - Messi

2023 - Messi