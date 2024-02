- Maria Fernanda Costa alcança índice olímpico nos 200 metros livre

A brasileira Maria Fernanda Costa conquistou o índice para participar da prova dos 200 metros estilo livre na próxima edição dos Jogos Olímpicos, em Paris (França), com o tempo de 1min57s11 durante a semifinal do Campeonato Mundial de natação de Doha (Catar). Além disso, com esta marca ela garantiu uma vaga na final da prova no país do Golfo Pérsico e estabeleceu um novo recorde sul-americano.

AGORA É FINAL! ????????



Maria Fernanda Costa brilhou mais uma vez e garantiu a vaga na grande final dos 200m livre no Mundial de Doha! ????????



Mafê quebrou mais uma vez o recorde sul-americano na competição, com a marca de 1:57.11, e atingiu o índice olímpico na disputa! ???????



Brilha, MAFÊ!… pic.twitter.com/TONlde5sZ3 — Time Brasil (@timebrasil) February 13, 2024

Agora Maria Fernanda se concentra na final da prova, que será disputada na tarde da próxima quarta-feira (14). “Estou muito feliz com o resultado. Estudamos muito a prova pela manhã. Uma hora esse 1min56 vai sair. Pode ser amanhã [na final], pode ser depois, mas confio no trabalho e sei que ele vai sair. Quero me divertir, me sentir leve e assim os resultados vão sair”, declarou.

O tempo de 1min57s11 garantiu à brasileira a terceira melhor marca de sua bateria na semifinal. Além disso, ela bateu o antigo recorde sul-americano da prova, que até então era de 1min57s28.

