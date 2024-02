RIO DE JANEIRO, RJ, E PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A saída de Thiago Maia é uma das novelas mais longas do Flamengo na janela de transferências. Após algumas idas e vindas, o Internacional espera finalizar a transferência ainda nesta semana enquanto o volante segue treinando no Ninho do Urubu.

Fora dos planos no momento, Thiago está com o grupo normalmente no dia a dia. Ele participa das atividades comandadas pela comissão de Tite e nesta terça-feira (13) ficou na academia enquanto os companheiros treinavam para o jogo.

O jogador, porém, não deve ser utilizado enquanto negocia. Thiago tem poucas chances de viajar para Sergipe, conforme apurou o UOL. O Flamengo encara o Bangu em Aracaju e não terá Erick Pulgar, suspenso. Mesmo assim, Maia não virou opção. A definição dos relacionados será nesta quarta-feira (14), quando a delegação embarca.

O volante está mais perto mesmo é de viajar para o Rio Grande do Sul, pois a negociação avançou nos últimos dias. No entanto, ainda faltam alguns detalhes a serem definidos, como as garantias de pagamento, valores e parcelamento.

O Internacional quer fechar com Thiago Maia até sexta-feira (16), que é quando se encerra o prazo de inscrição no Campeonato Gaúcho.

O Inter entrou na briga no começo de janeiro. O volante estava negociando com o Corinthians na época, mas o Colorado chegou firme e chegou a encaminhar um acerto. Entre jogador e clube gaúcho já está tudo certo há semanas.

NOVELA

Thiago chegou a ser liberado da pré-temporada para negociar. Sem avanço, foi relacionado para um jogo com a equipe alternativa, quando chegou a ser titular. Depois disso, não ficou nem no banco.

O Flamengo adotou cautela com as saídas. Com a mesma postura dos adversários nas negociações de reforços, o clube buscou estabelecer cláusulas e ganhar bons valores com os atletas fora dos planos. Matheuzinho, por exemplo, só foi negociado com o Corinthians depois de várias semanas.

Enquanto isso, o jogador vive a expectativa de definir a situação. Fora de parte importante da pré-temporada, ele ficou para trás na briga por vaga no meio-campo rubro-negro e também não participou da preparação do Inter.

A falta de definição gera certa insatisfação. Thiago não tem interesse em forçar uma saída do Flamengo, onde já está adaptado. Entretanto, gostou do projeto do Inter. O estafe do jogador foi acionado para tentar acelerar as conversas com o Flamengo.

Já o Colorado enxerga em Maia uma alternativa diferente para primeira função do meio-campo. Depois de vender Johnny ao Bétis (Espanha), Eduardo Coudet tem utilizado o chileno Aránguiz como primeiro volante e entende que precisa de um jogador de maior imposição física como opção. Rômulo é o reserva imediato e Gabriel deve deixar o clube gaúcho.

Quando vendemos um jogador, tentamos o melhor número possível, a melhor possibilidade para o Flamengo. Às vezes você precisa de alguns pontos contratuais que travam. E trabalha dia a dia para destravar. Acredito que as coisas vão acontecer

Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo