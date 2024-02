O poker é um jogo que muitas vezes pode trazer histórias surpreendentes e este é o caso de Isabella Oliveira. Hoje aos 28 anos, ela é um nome conhecido no mundo das streams e principalmente se destacando como jogadora profissional de poker. Entretanto, até chegar a este ponto ela precisou de muito estudo, aliás ela começou sendo dealer, que são aquelas pessoas que trabalham nas mesas de poker distribuindo cartas.



A profissão inclusive foi uma espécie de catalisador para o aprendizado de Isabella Oliveira, que teve a oportunidade de entender melhor o jogo analisando a mão dos jogadores que passavam pelas mesas onde trabalhava. Durante este tempo, ela inclusive abandonou a faculdade de Engenharia Civil, que cursava a cerca de 3 anos e meio já com a certeza do futuro no poker.

Isabella Oliveira abandonou o curso de Engenharia Civil para ser jogadora profissional



Inclusive foi neste meio tempo em que conheceu Richard Dubini, seu namorado argentino que também é jogador profissional de Poker. Atualmente o casal mora em Balneário Camboriú, porém ela chegou a se mudar para a Argentina durante um bom tempo. Inicialmente ela precisava conciliar sua vida jogando Poker online, também exercendo a profissão de dealer enquanto buscava a profissionalização no esporte, através de um curso de Poker que concluiu.



Durante este período ela chegou a jogar cerca de 4 anos na NetTeam antes de ser contratada pela equipe que integra hoje e também com o tempo deixou a profissão de dealer. Sua habilidade com as cartas fez com que ela se tornasse streamer da Poker GG e também jogadora da Midas Poker Team, nomes de grande destaque atualmente no lucrativo esporte da mente.



Jogadora chegou a jogar no WPT em Las Vegas



A jogadora de Franca que vem sendo cada vez mais conhecida nas streams foi longe com o jogo, estas oportunidades deram a ela a chance de disputar torneios em Las Vegas, Estados Unidos, que é como se fosse a “Meca” dos torneios de Poker. Lá ela inicialmente disputou o WPT Prime Championship onde se saiu muito bem e logo foi para um grande evento do WPT “World Poker Tour”.



Depois ela faz parte do grande evento WPT Worlds Championship no Wynn Las Vegas, o lugar é histórico em Las Vegas, além do poker, sendo também conhecido na cidade por famosas mesas para jogar Blackjack e Roleta. O hotel Wynn Las Vegas realmente abriga várias competições de grande porte, só para ter ideia, a premiação total do circuito de eventos do WPT é de US$40 milhões.

FOTO: Divulgação - Jogadora chegou a jogar no WPT em Las Vegas

É possível ver as jogadas de Isabella na Twitch



Fora das mesas reais ela continua a jogar nas mesas online, a cerca de um ano e meio ela começou a realizar streams onde ela ficou ainda mais conhecida ao jogar Poker, ao total ela reúne mais de 4,6 mil inscritos na Twitch, plataforma onde ela faz streaming através do nick ‘IsabellaOlivv’. Ela já até relatou algumas dificuldades, principalmente ligadas à exposição do jogo e também ao tempo dedicado às transmissões. Atualmente ela faz transmissões online cerca de 4 vezes na semana e pretende diminuir para 3, até para se dedicar mais ao poker.

Além das “lives” a estreia nas mesas de Vegas foi um ponto alto na carreira de Isabella que chegou a refletir um pouco sobre o seu início como dealer e a sua carreira no esporte: “É sem explicação, estou realizando um sonho, todo dia parece que estou em um filme, Las Vegas é surreal. Obrigado à Isabella do passado por ter acreditado e seguido nessa caminhada”, completou a jogadora profissional de poker à imprensa especializada.



Como visão para o seu futuro, além de diminuir o ritmo nas streams, Isabella pretende agora ir a mesas de maiores níveis no Poker, dobrando a média de valores das mesas em que participa. Mesmo sendo um destaque nacional, a jogadora usa suas habilidades em mesas de Poker com média de US$25,00, indo no máximo até US$100,00, sendo que este esporte pode trabalhar com valores que vão muito mais longe.