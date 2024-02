SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo técnico do Corinthians, António Oliveira, compartilhou algumas curiosidades e ensinou até a fazer bacalhau.

O treinador falou sobre a culinária portuguesa e disse que seu "carro-chefe" na cozinha é a bacalhoada.

António até brincou que em 2012, quando estava no Irã treinando o Tractor Club, não sabia fazer nem um ovo frito. Foi então que seu interesse pela culinária surgiu.

"A bacalhoada é fazer um refogado de alho e cebola mergulhado no azeite. Depois, desfiar bem o bacalhau e juntar ele nesse refogado. Colocar umas batatas fritas bem fininhas em palitos, tirar bem o óleo dele e juntar. Fica maravilhoso", disse o técnico alvinegro, à Corinthians TV.

O técnico também escolheu sua música preferida: "Essa tal liberdade". A canção é do grupo Só Pra Contrariar.

O QUE MAIS ANTÓNIO OLIVEIRA DISSE

Trabalho no Corinthians. "O Corinthians é o reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido até agora. Chegar ao Corinthians é chegar ao mais alto do futebol. Tem pouca coisa depois disso, mas tem que descobrir o que.. Estou muito feliz aqui e agora é trabalhar. Falar menos e ter mais resultados"

Mais bem-humorado ou mais reservado? "Se eu tiver que brincar, eu brinco. Em outras horas sou focado, exigente. É a minha forma de ser"

Um filme? "Um clássico, Braveheart"

Um lugar no mundo? "Portugal"

Corinthians? "Uma nova paixão"