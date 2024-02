SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neymar se reapresentou ao Al-Hilal nesta quarta-feira (14) para dar continuidade à recuperação da grave lesão que ele sofreu no joelho esquerdo em outubro do ano passado.

Imagens divulgadas pelo clube da Arábia Saudita mostram o brasileiro fazendo trabalho de fortalecimento na academia da equipe. Ele desembarcou no país do Oriente Médio na última segunda-feira (12) depois de passar quatro meses no Brasil.

Antes de desembarcar em Riade, Neymar ainda passou um dia em Barcelona, na Espanha, de onde partiu para a capital saudita.

O jogador não atua desde o dia 17 de outubro do ano, quando sofreu a lesão durante a derrota da seleção brasileira para o Uruguai, por 2 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Na ocasião, ele teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior esquerdo e do menisco. O problema deve deixá-lo fora de combate por até 12 meses. Desta forma, ele não deve atuar pelo Brasil na Copa América deste ano, nos Estados Unidos.

A cirurgia para corrigir o problema foi feita no Brasil, em Belo Horizonte, pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar, supervisionada por representantes do Al-Hilal.

Enquanto esteve no Brasil, Neymar passou boa parte dos últimos meses em sua casa, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Mas também curtiu um cruzeiro organizado por ele mesmo, além de marcar presença em outros eventos, como um jogo do Santos pelo Campeonato Paulista contra o Corinthians, no último dia 6.

Mesmo sem o jogador, o Al-Hilal é o atual líder do Campeonato Saudita, com 53 pontos, seguido pelo Al-Nassr.