SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG está mais perto das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Jogando em casa, nesta quarta-feira (14), a equipe francesa venceu a Real Sociedad por 2 a 0 e abriu vantagem no duelo que será definido na Espanha daqui a três semanas.

Mbappé e Barcola marcaram os gols da vitória do PSG. A equipe da casa só balançou as redes no segundo tempo da partida.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 5 de março (terça-feira), pelo jogo de volta das oitavas de final. Desta vez, o a partida será no estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha. O PSG pode perder por um gol e garante vaga na próxima fase.

Antes disso, no próximo sábado (17), o PSG visita o Nantes pelo Campeonato Francês. A Real Sociedad também joga fora de casa, contra o Mallorca, no próximo domingo (18), pelo Espanhol.

Com o gol marcado nesta quarta, Mbappé chegou a 31 gols em 30 partidas em 2023/2024. Com isso, Neymar ficou para trás. O craque francês chegou a 44 gols na história da Liga dos Campeões, superando o brasileiro do Al Hilal (43).

O JOGO

A Real Sociedad neutralizou o PSG no primeiro tempo e teve a melhor chance para abrir o placar. Mesmo com o apoio da torcida e tomando a iniciativa, os anfitriões sofreram com a boa marcação dos espanhóis e não conseguiram criar boas chances. Os visitantes quase abriram o placar com Merino um pouco antes do intervalo. O meia acertou uma bomba no travessão de Donnarumma.

PSG destravou o jogo na bola parada. O segundo tempo começou parecido com o primeiro, mas os franceses conseguiram mudar o panorama da partida depois de Mbappé marcar em um lance de escanteio.

Tranquilidade veio em lance de contra-ataque. O PSG aproveitou o bom momento no jogo para aumentar a vantagem. Aproveitando as melhores características de seus atacantes, a equipe francesa ampliou com Barcola, em um lance de transições muito rápidas.