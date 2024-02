- GP de Dubai: André Rocha conquista ouro no lançamento de peso

O paulista André Rocha conquistou, nesta quarta-feira (14), a medalha de ouro na prova de lançamento de disco da classe F52 (atletas que competem sentados) no Grand Prix de atletismo paralímpico que está sendo disputado em Dubai (Emirados Árabes Unidos).

O brasileiro venceu a prova ao lançar o disco a 20,08 metros. Já a medalha de prata ficou com o letão Aigars Apinis, com a marca de 19,88 metros, enquanto o bronze foi para o lituano Kestutis Skucas, que lançou o disco a 14,92 metros.

OURO NO CAMPO! ????????



André Rocha conquista o 1° ouro do Brasil no Grand Prix de atletismo de Dubai. ????????



O atleta ficou em primeiro lugar no lançamento de disco, mesma prova que garantiu o bronze no Mundial de Paris 2023.



Saiba mais: https://t.co/gAi7Nf9s2f#LoteriasCaixa pic.twitter.com/6eq4bMlUvq — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) February 14, 2024

A outra medalha do Brasil na competição foi alcançada por Verônica Hipólito, na última terça-feira (13) na prova dos 200 metros da classe T36 (paralisados cerebrais). A atleta de 27 anos garantiu a terceira colocação ao terminar a prova em 32s19. Ela ficou atrás da alemã Nicole Nicoleitzik, segunda colocada com o tempo de 31s94, e da holandesa Cheyenne Bouthoom, ouro com 30s96.

O Grand Prix de atletismo de Dubai conta com a participação de 537 atletas de 71 países e será disputado até a próxima quinta-feira (15). O Brasil tem cinco representantes na competição.

