SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Comandado por Romero, o Corinthians goleou o Botafogo-SP por 4 a 1, no Estádio Santa Cruz, pela 8ª rodada do Paulista. O clube do Parque São Jorge venceu mais uma com António Oliveira, seu novo treinador, e mudou os ares antes do clássico contra o arquirrival Palmeiras.

Romero, duas vezes, Wesley e Yuri Alberto marcaram para o Alvinegro paulista. Com brilho para estar no lugar certo, o atacante paraguaio retornou após cumprir suspensão contra a Portuguesa e fez os dois primeiros. O argentino Leandro Maciel fez para o time da casa.

O Corinthians foi a nove pontos, mas segue na lanterna do Grupo C ? a distância para a zona de classificação foi reduzida temporariamente para dois pontos. O Botafogo-SP, estagnado com oito e há quatro jogos sem vencer, continua em último da chave D.

O clube do Parque São Jorge volta a campo no domingo (18) para o Dérbi contra o Palmeiras, às 18h (de Brasília), na Arena Barueri. Já o próximo jogo do Botafogo-SP é contra o Mirassol, fora de casa, no mesmo horário, mas no sábado.

O Corinthians segue 100% com António Oliveira, com direito a Yuri Alberto marcando nos dois jogos com o treinador português.

BOTAFOGO-SP

João Carlos; Wallison, Lucas Dias, Schappo e Jean Victor; Matheus Barbosa (Carlos Manuel), Leandro Maciel e Douglas Baggio (Tiago Alves); Emerson Negueba (Pedro Rodrigues), Toró (Alex Sandro) e Patrick Brey (Thalles). T;: Paulo Gomes.

CORINTHIANS

Cássio, Léo Mana, Félix Torres, Gustavo Henrique (Hugo) e Caetano; Raniele, Maycon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro (Matheus Araújo); Romero, Wesley (Matías Rojas) e Yuri Alberto (Gustavo Mosquito). T.: António Oliveira

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Data e hora: 14 de fevereiro de 2024, às 21h35

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Anderson José de Moraes e Evandro

VAR: Marcio Henrique de Gois

Amarelos: Wallison Silva, Wesley, Caetano, Pedro Rodrigues

Vermelho: Não houve

Gols: Romero, aos 8'/1ºT e aos 10'/2ºT, Leandro Maciel, aos 40'/1ºT, Wesley, aos 13'/2ºT, e Yuri Alberto, aos 33/2ºT