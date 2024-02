SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - João Schmidt chegou ao Santos como um reforço desconhecido pela torcida, mas rapidamente virou xodó da arquibancada e até de Neymar. O seu início acima da média surpreendeu o clube e Fábio Carille.

João tinha um perfil mais contido no Japão e, no Santos, é descontraído nos bastidores e tem chamado a responsabilidade. O jogador surpreendeu o técnico Fábio Carille, que já reconhecia sua habilidade, mas não imaginava que ele se identificaria tão rápido com o time alvinegro.

O jogador ganhou a posição rapidamente e nesta quinta-feira (15) é o cérebro do time no meio-campo. Carille, em coletiva após vitória sobre o São Paulo, citou João à vontade e disse que ele parece estar no time há anos.

Schmidt foi alvo de elogios até do ídolo Neymar, que quis saber quem era o "camisa 5" no clássico diante do Corinthians. Neymar, nos bastidores da Santos TV, pergunta 'quem é o 5?' Ao saber que era João, afirma: 'caramba, bom, mano".

Claro que fico muito feliz (com os elogios do Neymar), é um craque e ídolo, principalmente para todo santista. Fico feliz. Entendo que não posso parar por aqui e trabalhar a cada dia, para conquistarmos coisas grandes nessa temporada. Esse é meu foco e esses são meus objetivos

João Schmidt, volante do Santos

Com Rincón ainda sem ritmo, Schmidt desbancou ojogador e tem surpreendido pela boa marcação, dinâmica e movimentações inteligentes. Os torcedores já adotaram João e o apelidaram como 'João Busquets' em referência o Sergio Busquets, do Inter Miami.