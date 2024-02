SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira (16) a contratação do meia-atacante Igor Coronado por dois anos.

O jogador de 31 anos assinou contrato com o Alvinegro paulista até fevereiro de 2026. Ele estava livre no mercado desde que rescindiu o contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na última semana.

A transferência não teve custos, mas o Corinthians desembolsou aproximadamente R$ 2 milhões de custos gerais na operação -envolvendo remuneração, taxas e comissões. O valor foi divulgado pelo clube em nota oficial. Segundo o colunista Bruno Andrade, do blog Mercado da Bola, ele vai receber um salário de cerca de R$ 18,7 milhões (R$ 3,5 mi de euros) por temporada.

O clube do Parque São Jorge adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador. O contrato estabelece multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e R$ 535 milhões (100 mi de euros) para o exterior.

Coronado irá jogar no futebol brasileiro pela primeira vez. Ele deixou o Brasil ainda jovem e começou a carreira na Inglaterra, no MK Dons. Depois, jogou por clubes da Malta, Itália e Emirados Árabes.

Ele é a nona contratação do Corinthians para 2024. Além dele, o clube já oficializou o lateral direito Matheuzinho; os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique; os laterais Diego Palacios e Hugo; os meio-campistas Raniele e Rodrigo Garro; e o atacante Pedro Raul.

CHEGADA AGUARDADA

O jogador desembarcou nesta sexta no Brasil e foi direto acertar os últimos detalhes com o Corinthians. Ele cruzou o portão do terminal 3 do aeroporto de Guarulhos depois das 12h (de Brasília), vindo da Arábia Saudita, acompanhado da família e trazendo dezenas de malas.

Coronado disse que o "coração falou mais alto" para aceitar retornar ao Brasil e jogar no clube. O meia também afirmou que vai ser necessário um tempo para "estar 100%" fisicamente, já que não atua desde o final de dezembro do ano passado.

Com certeza, é um sonho, ainda mais minha trajetória de morar fora do Brasil, voltando para um clube gigantesco como o Corinthians, é especial. Claro [que foi fácil dizer 'sim' ao clube], é um sonho de estar aqui. Bastaram poucas conversas, coração falou mais alto. Não vou estar 100% ainda, porém é necessário pouco tempo de trabalho. Podem ter certeza que vou dar o máximo para estar à disposição o mais rápido possível.