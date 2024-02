SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians oficializou a contratação em definitivo do atacante Pedro Henrique, que estava no Inter.

O jogador de 33 anos assinou contrato com o Corinthians até dezembro de 2025. O clube do Parque São Jorge adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Colorado manteve 30%.

O Alvinegro paulista não anunciou os valores da negociação. O atacante terá multa rescisória de R$ 300 milhões para o mercado nacional e de R$ 535 milhões (100 mi de euros) para o exterior.

Pedro Henrique já participou do treino desta sexta-feira (16), assim como Matheuzinho, que também foi anunciado hoje. Os dois já estavam em São Paulo nos últimos dias para acertar os detalhes finais das operações.

Ele é o décimo reforço do Corinthians confirmado para a temporada. O clube do Parque São Jorge já contratou o lateral direito Matheuzinho; os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique; ; os laterais esquerdos Diego Palacios e Hugo; o volante Raniele; os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado; e o atacante Pedro Raul. Além deles, o técnico António Oliveira também veio.

"Todo jogador tem grandes objetivos na carreira e, para mim, não é diferente. Estou muito feliz, motivado, é um grande clube. Esta camisa é pesadíssima. Então, estou muito feliz de poder chegar aqui", disse Pedro Henrique, ao site do clube.

QUEM É PEDRO HENRIQUE

Foi revelado pelo Grêmio e, no Brasil, só atuou no Sul. Ele também defendeu o Caxias antes de ir para o Colorado, que desembolsou 1 milhão de euros para trazê-lo, em 2022.

Ficou dez anos na Europa. O atacante jogou na Suíça, França, Grécia, Azerbaijão, Cazaquistão e Turquia, tendo conquistado uma serie de títulos no exterior.

Já recusou o São Paulo, além de Bahia e Fortaleza. Ele estava satisfeito no Inter e chegou até a ter sondagem do próprio Corinthians, mas afastou a possibilidade na ocasião. Com a chegada do técnico Eduardo Coudet, o atacante foi perdendo espaço.