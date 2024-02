SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Corinthians anunciou ontem três contratações e avançou na reformulação de seu elenco para 2024.

São dez reforços confirmados para a nova temporada: o lateral direito Matheuzinho; os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique; os laterais Diego Palacios e Hugo; o volante Raniele; os meias Igor Coronado e Rodrigo Garro; os atacantes Pedro Henrique e Pedro Raul.

O número se aproxima dos 13 jogadores que saíram desde a virada de ano ? e de gestão. O goleiro Ivan; o lateral esquerdo Fábio Santos, os zagueiros Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Léo Santos; os meio-campistas Giuliano, Renato Augusto e Victor Cantillo; e os atacantes Felipe Augusto, Jonathan Cafu, Pedro e Rodrigo Varanda deixaram o Alvinegro paulista.

Além deles, Moscardo está de saída, e Roni foi emprestado. Enquanto a joia corintiana ?que se recupera de lesão? foi vendida ao PSG e se despedirá do time no meio do ano, Roni foi cedido ao Atlético-GO.

Outra mudança foi a chegada do técnico António Oliveira. O treinador português, nome escolhido para substituir Mano Menezes e estancar a crise que se instalava no Parque São Jorge, conquistou duas vitórias em dois jogos e mudou tanto o ambiente interno quanto externo do clube.

NOVA CONFIGURAÇÃO DO TIME

O Corinthians perdeu sete peças que tinham presença constante em campo. Fábio Santos se aposentou, Pedro foi vendido, e o quarteto formado por Bruno Méndez, Gil, Giuliano e Renato Augusto não teve os contratos renovados. Já Lucas Veríssimo saiu após confusão com a diretoria.

A nova diretoria foi ao mercado para repor as saídas e rechear o elenco. A gestão de Augusto Melo estimava dez contratações na janela e acreditava que conseguiria concluir o processo de forma rápida, mas precisou adaptar o discurso e recalcular a rota após percalços no caminho até enfim atingir a projeção.

O Corinthians só não contratou reposições para uma posição: de goleiro. Com Cássio titular, Carlos Miguel de reserva imediato e Crias do Terrão como opções, o clube entende que está bem servido no setor.

Três dos reforços já compõem a espinha dorsal do time. Félix Torres, Raniele e Rodrigo Garro encaixaram de imediato e vêm se destacando nos jogos.

Dois, por outro lado, tiveram pouco tempo para mostrar serviço. Diego Palacios e Pedro Raul se lesionaram e realizam tratamento.

Outros três chegaram ontem e ainda não estrearam. Matheuzinho e Pedro Henrique estão à disposição e podem atuar no clássico com o Palmeiras, enquanto o tão aguardado Igor Coronado ainda deve recuperar o 100% de forma física.

QUEM VEIO

Matheuzinho (lateral direito)

Félix Torres (zagueiro)

Gustavo Henrique (zagueiro)

Diego Palacios (lateral esquerdo)

Hugo (lateral esquerdo)

Raniele (volante)

Rodrigo Garro (meia)

Igor Coronado (meia)

Pedro Henrique (atacante)

Pedro Raul (atacante)

Quem saiu

Ivan (goleiro)

Fábio Santos (lateral esquerdo)

Bruno Méndez (zagueiro)

Gil (zagueiro)

Lucas Veríssimo (zagueiro)

Léo Santos (zagueiro)

Giuliano (meio-campista)

Renato Augusto (meio-campista)

Victor Cantillo (meio-campista)

Felipe Augusto (atacante)

Jonathan Cafu (atacante)

Pedro (atacante)

Rodrigo Varanda (atacante)