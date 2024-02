SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio confirmou o favoritismo e venceu o Santa Cruz pelo placar de 6 a 2, neste sábado (17), na Arena do Grêmio, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho.

O destaque da partida foi o argentino Pavón, que fez seu primeiro gol com a camisa do Grêmio e ainda deu duas assistências.

Com o resultado, o Grêmio assumiu a ponta da competição, com 20 pontos, um a mais do que o Internacional, que ainda joga na rodada.

O que aconteceu

Logo aos 13 minutos de partida, João Pedro Galvão recebeu na área, arriscou o chute, que parou na zaga. Na sobra, Gustavo Nunes abriu o placar para o Grêmio.

Embalado, três minutos depois, o Grêmio ampliou com Cristaldo, que recebeu cruzamento na pequena área e só completou para o gol.

Aos 24 minutos, o Santa Cruz descontou. O lateral David Luis chutou de longe, a bola pegou na trave e morreu no fundo do gol.

Nos acréscimos, Pablo lançou Jean Lucca, que bateu por cima de Marchesín e fez o gol de empate do Santa Cruz.

No segundo tempo e após ficar no quase duas vezes, Pavón, aos 21 minutos, recebeu de André e, de primeira, recolocou o Grêmio à frente.

Nove minutos depois, João Pedro soltou a canhota e fez 4 a 2 para o Grêmio.

Aos 32 do segundo tempo, João Pedro Galvão recebeu cruzamento de Pavón e, de primeira, ampliou o marcador.

Em mais uma assistência de Pavón, André, de cabeça, fechou o placar em 6 a 2 para o Grêmio.