SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fortaleza e Ceará empataram por 3 a 3, em um jogo de arrepiar na Arena Castelão lotada neste sábado (17), com direito a virada e gol no último lance.

O Ceará abriu vantagem de 2 a 0 no placar, com gols de Matheus Felipe, aos 19 minutos, e Aylon, aos 39. O Fortaleza virou para 3 a 2 no segundo tempo, gols de Tinga (18'), Kauan (25') e Machuca (31'). Saulo Mineiro, de pênalti, empatou para o Vozão aos 54 minutos do segundo tempo e sacramentou o placar.

Com o resultado, o Tricolor de Aço soma 11 pontos e garante a liderança do Grupo A, indo direto para as semifinais do Estadual. O próximo compromisso do Leão Cearense é pela Copa do Nordeste, contra o Sport, na próxima quarta-feira (21), na Arena Pernambuco.

O Ceará terminou na liderança do Grupo B com os mesmos 11 pontos, e também se garantiu a vaga na próxima fase do Cearense. O Vozão só volta a jogar no dia 28, no Castelão, contra o ABC, às 21h30, também pela Copa do Nordeste.

Mandante do jogo, o Fortaleza viu o rival ir para o intervalo com a vantagem, mas voltou do vestiário avassalador, dominou o jogo e conseguiu a virada, com direito a golaço de Kauan para empatar e incendiar a Arena Castelão.

No apagar das luzes, Pikachu desviou a cabeçada de Erick Pulga com o braço e o juiz deu penalidade. Saulo Mineiro bateu, o goleiro chegou a acertar o canto, mas não alcançou