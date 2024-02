ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo com um segundo tempo alucinante, São Paulo e Bragantino empataram por 2 a 2 neste sábado (17), no MorumBis, pela 9ª rodada do Paulistão.

Thiago Borba marcou para o Massa Bruta, Erick e Calleri viraram para o São Paulo em cinco munutos e Nacho deixou tudo igual na bacia das almas. O jogo ainda ficou marcado pelas expulsões de Helinho e e Arboleda.

O São Paulo flertou com a terceira derrota seguida e não jogou bem, mas chegou ao resultado empurrado pela torcida. Já o Bragantino jogou com o time reserva, pensando na pré-Libertadores.

Como foi o jogo

O São Paulo tentou imprimir um forte ritmo no início, mas vacilou atrás e saiu perdendo logo aos seis minutos. Com o time reserva, o Bragantino se fechou atrás e apostou nos contra-ataques, principalmente com o inspirado Mosquera, que buscou explorar as costas do improvisado Bobadilla. Menos organizado e pouco entrosado devido às lesões por desfalque, o Tricolor criou muito pouco, abusou dos cruzamentos e quase não levou perigo à meta rival.

O São Paulo voltou para o segundo tempo sem mudanças e continuou com dificuldades para criar chances de gol. Nas melhores oportunidades, Nikão vacilou na primeira, chutou fraco na segunda e acabou substituído. O jogo esquentou com as expulsões de Helinho e Arboleda, e os dois times passaram a ter mais espaço para jogar, em que pese a falta de inspiração no MorumBis.

Quando parecia que o Tricolor ia perder a terceira seguida, tudo mudou em cinco minutos com Erick e Calleri, que viraram o jogo em cinco minutos. Quando parecia que a virada era certa, Nacho marcou e colocou água no chopp tricolor.

Gols e lances importantes

Calleri quase abre o placar. Com um minuto de jogo, o centroavante do São Paulo quase abriu o placar em desvio de cabeça após jogada individual de Ferreirinha. Lucão salvou com a ponta dos dedos e mandou para escanteio.

Bragantino faz 1 a 0. O Massa Bruta abriu o placar com Thiago Borbas aos seis minutos. Após passe errado de Arboleda, o atacante se infiltrou nas costas da zaga tricolor, recebeu passe na medida de Mosquera e deslocou Rafael com categoria.

Lucão salva o Bragantino. Aos 11 minutos do segundo tempo, Nikão recebeu cruzamento de Ferreirinha e finalizou rasteiro para boa defesa do goleiro do Massa Bruta. No lance anterior, o atacante já havia desperdiçado bom contra-ataque. Resultado: foi substituído por Carpini e deixou o gramado sob vaias.

Erick empata. Aos 43 minutos, Erick empatou para o São Paulo após muita pressão do tricolor.

Calleri vira. Cinco minutos depois, Calleri recebeu em profundidade e virou o jogo de cavadinha. Golaço!

Nacho empata. Aos 51 minutos do segundo tempo, Nacho deixou tudo igual no MorumBis.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 x 2 RED BULL BRAGANTINO

Competição: Campeonato Paulista.

Data: 17/02 (sábado).

Hora: 18h (de Brasília).

Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo (SP).

Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira.

Cartões amarelos: Pablo Maia (São Paulo).

Cartões vermelhos: Arboleda (São Paulo); Helinho (Bragantino).

Gols: Thiago Borba, aos 6 minutos do primeiro tempo; Erick, aos 43, e Calleri, aos 48 minutos, e Nacho, aos 46 do segundo tempo.

São Paulo: Rafael; Bobadilla, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Ferreirinha, Luciano (Erick) e Nikão (Michel Araújo); Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

Red Bull Bragantino: Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Leo Realpe, Guilherme Lopes; Matheus Fernandes, Gustavo Neves, Lincoln; Nacho, Thiago Borbas e Henry Mosquera (Vitinho). Técnico: Pedro Caixinha.