RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ítalo Ferreira, Yago Dora, Caio Ibelli e Miguel Pupo avançaram na primeira fase de Sunset Beach, no Havaí. Já Gabriel Medina, Samuel Pupo e Deivid Silva caíram para a repescagem.

Ítalo vence bateria com havaiano-brasileiro. O campeão olímpico e mundial venceu sua bateria com um somatório de 13 pontos, superando o havaiano-brasileiro Ian Gentil, que somou 10 pontos e foi para repescagem. Quem ficou em segundo e avançou com Ítalo foi o australiano Jacob Willcox, com 10,17.

Yago Dora avança em segundo. Campeão da etapa de Saquarema (RJ) em 2023, Yago Dora passou em segundo na sua bateria com um somatório de 8,17. O vencedor foi o japonês Kanoa Igarashi, com 11. O português Frederico Moraes foi para a repescagem, com 7,84.

Ibelli supera lenda e líder do campeonato. Caio Ibelli não se intimidou com seus adversários e venceu sua bateria com 14,17. O brasileiro superou ninguém menos que a lenda Kelly Slater, que fez 12,40; e o líder do campeonato, o havaiano Barron Mamyia, que fez 6,14.

Miguel Pupo vence seu irmão. Outro duelo interessante foi a bateria com os irmãos Pupo. Miguel levou a melhor, ficou em segundo com 13,77 e avançou de fase. Já Samuel caiu para a repescagem com 10,93. O vencedor foi o sul-africano Jordy Smith, com 15,50.

Medina cai para a repescagem

Gabriel Medina terá segunda chance. O tricampeão mundial Gabriel Medina começou mal a competição em Sunset Beach. Ele caiu para a repescagem ao somar 10,60. O vencedor foi o havaiano Eli Hannemann, com 13,27. O sul-africano Matthew McGillivray avançou em segundo, com 12,60.

Deivid Silva cai para australiano e americano. O paulista Deivid Silva caiu para a repescagem com seus 8,47. O vencedor da bateria foi o australiano Jack Robinson, que é casado com uma brasileira e somou 12. O segundo a avançar foi o americano Crosby Colapinto, irmão de Griffin Colapinto. Ele fez 10,03.