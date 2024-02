ARACAJU, SE (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras dominou, abriu 2 a 0, mas o Corinthians buscou um empate histórico na bacia das almas no Dérbi disputado neste domingo (18), na Arena Barueri, pela 9ª rodada do Paulista.

Endrick e Flaco López marcaram para o Verdão; Yuri Alberto e Rodrigo Garro empataram para o Timão. O Palmeiras foi melhor na maior parte do jogo, mas o Corinthians melhorou no fim e buscou o empate de forma heroica.

O Corinthians deixou tudo igual com dois jogadores a menos e um zagueiro no gol. Com Cássio expulso no fim e o técnico António Oliveira sem alterações, Gustavo Henrique foi para o gol. E quando Garro empatou aos 54 minutos, Yuri Alberto também estava fora de campo, lesionado.

Com o resultado, o Palmeiras vai a 18 pontos, lidera com folgas o grupo B e segue muito perto da classificação às quartas de final. O time de Abel Ferreira continua invicto na competição (cinco vitórias e três empates).

Já o Corinthians tem 10 pontos e segue na lanterna do grupo C, mas ainda sonha com a classificação. O líder Bragantino tem 15.

Endrick azucrinou a zaga corintiana e marcou pela primeira vez contra o rival. O atacante de 17 anos fez de tudo um pouco: arrancou, deu caneta, finalizou, tomou amarelo, deixou Flaco López na cara do gol e marcou um golaço no fim do primeiro tempo. E só não fez outro logo em seguida porque parou em Cássio.

O Corinthians estreou dois reforços no Dérbi: o atacante Pedro Henrique e o lateral Matheuzino. O primeiro entrou no lugar de Wesley no segundo tempo, enquanto o primeiro substituiu Fagner no intervalo.

PALMEIRAS

Weverton; Murilo, Luan, Gustavo Gómez (Naves); Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Ríos (Fabinho) e Piquerez; Endrick (John John) e Flaco López (Rony). T.: Abel Ferreira.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano (Hugo); Raniele, Fausto Vera (Guilherme Biro) e Rodrigo Garro; Wesley (Pedro Henrique), Romero (Gustavo Mosquito) e Yuri Alberto. T.: António Oliveira.

Local: Arena Barueri, Barueri, SP

Data e hora: Domingo (18), às 18h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Martins e Alex Ang Ribeiro

Cartões amarelos: Romero e Gustavo Henrique (Corinthians); Gómez, Murilo, Endrick e López (Palmeiras)

Cartão vermelho: Cássio (Corinthians).

Gols: Endrick, aos 43 minutos do primeiro tempo; Flaco López, aos 23, e Yuri Alberto, aos 41, Garro, aos 54 minutos do segundo tempo.