2024 é um ano muito bom para o esporte. Temos, espalhados pelo mundo, um conjunto de eventos internacionais que prometem emoção e entretenimento,

Preparamos para você uma lista dos principais eventos de 2024, para que possa acompanhar cada um deles, sempre atento às mais diversas modalidades.



Olimpíadas 2024



Não podemos começar por outro evento. As Olimpíadas são o maior evento internacional. As provas juntam mais de 200 países, com 10500 atletas das mais diversas modalidades esportivas.



Paris é a capital do evento, que decorre entre 26 de julho e 11 de agosto. Futebol, basquete, natação, atletismo, surfe ou boxe são muitos os esportes que pode seguir.

Copa América



Os Estados Unidos acolhem a Copa América de futebol, de 20 de junho a 14 de julho. A organização é da Conmebol, em colaboração com a Concacaf. As 10 seleções da Conmebol vão estar presentes, a par de seis seleções da Concacaf, para tentar conquistar este título americano.

Euro 2024



O Campeonato Europeu de futebol, UEFA Euro, decorre de 14 de junho a 14 de julho. São 24 seleções que competem, em uma primeira fase, em grupos, rumo à final. A Alemanha é o país anfitrião do evento.

Grand Slams



O tênis é uma modalidade muito popular, em vários países do mundo. Os Grand Slams da modalidade são as provas que mais espectadores reúnem, nas quadras e em frente à TV.



O Open da Austrália, em janeiro, trouxe um vencedor inesperado. Será que os próximos serão assim? As datas dos Grand Slams são as seguintes:

de 27 de maio a 3 de junho: Roland Garros, Open de França



de 1 a 8 de julho: Open de Wimbledon



de 26 de agosto a 2 de setembro: Open dos Estados Unidos



Ciclismo



O velho continente mantém uma tradição secular quanto às suas voltas a bicicleta. As provas são especialmente importantes nos seguintes países:



Le Tour de France, em França, de 29 de junho a 21 de julho;



Giro d’Italia, de 4 a 26 de maio



A Volta, em Portugal, entre 24 de julho e 04 de agosto



La Vuelta, em Espanha, de 17 de agosto a 8 de setembro



Outros eventos

Existem ainda um vasto conjunto de provas nacionais e internacionais, acontecendo ao longo do ano, nas mais diversas modalidades esportivas. Da natação ao futsal, do hóquei ao atletismo são muitos os esportes em evidência em 2024.