RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Não está fácil a situação no Ninho de Urubu. De forma inesperada, o Flamengo teve duas importantes baixas na semana que antecede o Fla-Flu, pelo Campeonato Carioca.

Allan com dengue. O volante acabou sendo mais uma vítima da epidemia de dengue que ocorre no país neste início de ano. Ele apresentou quadros de febre e mialgia e, após exames, foi constatada a doença. O Flamengo informou o caso na manhã de ontem (18).

Gerson com infecção renal. Horas depois, o Rubro-Negro informou que o meia Gerson apresentou um quadro de infecção renal. Ele chegou a se apresentar ao Ninho do Urubu, mas apresentando muitas dores abdominais. Os médicos o encaminharam a um hospital no Rio de Janeiro onde foi constatada uma hidronefrose. Ele está internado, onde passará por tratamento e novos exames.

Desfalques contra o Boavista. Allan e Gerson já são desfalques certos para a partida de amanhã (20), contra o Boavista, às 21h30, no Maracanã, no desfecho da 9ª rodada da Taça Guanabara. A presença da dupla no clássico de domingo (25), diante do Fluminense, é incerta.

De la Cruz tem problema no ombro. Além dos problemas clínicos inesperados, o Flamengo também tem De la Cruz, principal contratação da temporada, no departamento médico. O uruguaio teve uma lesão no ombro direito no clássico com o Botafogo, foi vetado do jogo contra o Bangu e ainda é dúvida para o jogo diante do Fluminense.