RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A perda do título do Brasileirão 2023 para o Palmeiras ainda dói no Botafogo. Tanto que tem jogador pedindo um descanso e para ficar fora do time por um tempo, segundo o técnico Tiago Nunes.

A revelação do treinador aconteceu após a derrota no clássico contra o Vasco, pelo Carioca, por 4 a 2.

O Botafogo levou a virada, um cenário parecido com a derrocada na reta final do Brasileirão 2023.

Tiago Nunes não citou nomes, mas apresentou a situação: o elenco do Botafogo é relativamente pequeno e os jogadores envolvidos nas partidas se repetem muito. Com isso, a carga pelas derrotas recai sobre os mesmos ombros.

O quadro se apresenta às vésperas da estreia do Botafogo na Libertadores: o time enfrenta o Aurora, da Bolívia, quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em Cochabamba.

O técnico alvinegro disse ainda que há um "código" com o qual a comunicação no vestiário acontece. E com esse "código" é possível perceber o desgaste mental desses jogadores em questão.

O que Tiago Nunes disse inicialmente:

"A gente tem uma memória emocional do ano passado. Quando sofre revés como esse, volta tudo à tona. Por mais que a gente tenha mudanças no elenco, o time titular é remanescente do ano passado. Vamos evoluir através da sequência de resultados positivos e também da chegada de jogadores para encorpar o grupo e não só o titular. Porque muitos jogadores estão pedindo para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. Você tem que ter mais jogadores de um nível compatível para manter o Botafogo competindo em alto nível".

A explicação posterior:

"Depois dessa resposta inicial sobre o cenário psicológico do time em jogos como o de ontem, Tiago Nunes foi perguntado se era isso mesmo que ele queria dizer. Se os jogadores tinham mesmo pedido para não jogar. A resposta veio com a explicação sobre os códigos".

"Somos pessoas do futebol e estamos há muito tempo. O futebol tem códigos e temos de respeitar. Depois de 20 anos convivendo com atletas, a gente sabe quando o atleta está no limite técnico, físico, mental, que precisa ter um descanso, sair um pouco da zona de alvo. Para se libertar de alguns rótulos que recebem durante o ano", disse Tiago Nunes.

A construção do elenco:

"Se pensarmos de forma racional, o grupo do Botafogo que construiu aquela fase maravilhosa no ano passado era pequeno. Eram 13, 14,15 jogadores que rodavam o tempo todo. Não mudou muito isso. A gente mudou alguns, mas a grande parcela continua jogando e atravessando momento de que precisam de apoio. E o apoio é nesse sentido, conseguir ter outros atletas que possam assumir o protagonismo, para que os outros possam se regenerar. O Botafogo está investindo num grupo. O crescimento do Botafogo está crescendo. Vai ser agora, amanhã? Não dá para mensurar isso".

Quem permaneceu no time?

Considerando a escalação inicial contra o Vasco, os jogadores titulares que estavam no ano passado, não necessariamente como titulares, são: Gatito Fernández, Hugo, Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Eduardo, Victor Sá e Tiquinho Soares.