SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a semana livre no São Paulo, o técnico Thiago Carpini pode contar com o retorno de jogadores importantes que desfalcaram o time nos últimos jogos. O próximo jogo do Tricolor é contra o Guarani, no domingo (25), no Brinco de Ouro.

Carpini conta com o retorno de três peças-chaves do seu time titular: Igor Vinícius, Wellington Rato e Lucas. O treinador se queixou do excesso de lesões no São Paulo e responsabilizou o início desgastante de temporada. Além da Supercopa do Brasil vencida contra o Palmeiras, o Tricolor já disputou clássicos contra Corinthians e Santos.

Lucas não joga desde o clássico contra o Corinthians, quando sentiu lesão na coxa esquerda. Desde que ele saiu do time, o Tricolor tem tido dificuldade no setor de criação, principalmente pelo meio.

Igor Vinícius se recupera de edema na coxa direita e pode reaparecer na equipe, que vem jogando com o volante Bobadilla improvisado na lateral direita. No empate por 2 a 2 contra o Bragantino, por exemplo, o São Paulo sofreu muito pelo setor, de onde saíram os dois gols do Massa Bruta.

Rato lesionou a coxa esquerda e tem feito falta na ponta-direita. Ele é um dos principais garçons do São Paulo e ainda tem o potente chute de canhota como um de seus pontos-forte. Titular contra o Bragantino, Nikão foi alvo de críticas da torcida, enquanto Erick entrou bem e ganhou moral com Carpini.

Além do trio, o Tricolor tem mais quatro atletas no Departamento Médico: Rafinha, Moreira, Nestor e Rodriguinho.

"Se tem uma pessoa que está comemorando muito uma semana aberta, sou eu. Pelo descanso e para poder recuperar mentalmente o desgaste na sequência de jogos. O São Paulo teve um início de temporada muito difícil e desgastante. O nível de concentração é muito grande, o desgaste físico é muito grande nesse início de temporada e o reflexo é isso - sete jogadores no DM, quatro ou cinco com participação muito grande no time, jogadores importantes para o nosso processo. Agora temos que aproveitar ao máximo essa semana e com a possibilidade real de retornos do Igor, do Wellington Rato e do Lucas. Imagina se eu estou comemorando", disse Carpini.