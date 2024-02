SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Yuri Alberto, do Corinthians, sofreu uma fratura na região da costela após choque com o zagueiro Murilo no empate entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Dois ex-árbitros divergiram sobre uma possível expulsão do defensor alviverde.

"Não é lance para expulsão. É um choque de jogo, uma disputa de bola. Você não pode dizer que a bola não estava em disputa. Eu não vejo em nenhum momento o Murilo tendo uma jogada brusca ou um jogo grave de disputa de bola. Para mim o lance é normal, choque de jogo e segue", disse Alfredo Loebeling.

"A meu ver, o lance foi para expulsão. O atleta do Palmeiras foi direto nas costas do atleta do Corinthians com certa violenta. Estranho o todo-poderoso VAR não chamar para checagem do lance. Tenho visto expulsões em jogadas menos violentas", diz Ulisses Tavares.

O QUE ACONTECEU

Yuri se machucou nos acréscimos e deixou o Corinthians com nove em campo. Cássio tinha sido expulso e o Corinthians já havia feito todas as alterações.

Em suas redes sociais, o atacante comunicou a fratura na região da costela. Ele deixou o campo de maca e foi levado direto para o vestiário.