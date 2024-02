RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro recuperou o carro de luxo do atacante Pedro, do Flamengo, roubado na madrugada da última sexta-feira (16).

O veículo já está com o jogador novamente. Nas redes sociais, ele agradeceu à polícia pelo suporte e rápida intervenção.

O carro, um Land Rover Defender, foi levado por criminosos na altura do Complexo da Maré, na Linha Vermelha. Quem dirigia era o irmão do jogador, Victor Guilherme, que buscaria Pedro no aeroporto do Galeão após a vitória do Flamengo sobre o Bangu em Aracaju.

O carro foi encontrado ainda no fim de semana. No dia do assalto, os bandidos atiraram na direção do veículo. O irmão de Pedro desceu, foi agredido e teve seus pertences levados. Uma testemunha o socorreu e levou ao posto policial mais próximo.

A Polícia segue a investigação para determinar o autor do crime.

