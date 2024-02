SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola desta segunda-feira (19) teve movimentações no Corinthians, que pode perder um de seus jovens mais promissores, e no Botafogo, que anunciou um volante. No Flamengo, a diretoria atualizou a novela envolvendo o zagueiro Léo Ortiz.

*

DESTAQUES DO DIA

Corintiano fora?

O atacante Wesley entrou na mira do futebol europeu. O estafe do atleta do Corinthians recebeu uma nova sondagem do Real Bétis. Os espanhóis manifestam interesse no jogador há meses, mas a titularidade e os bons jogos recentes do jovem de 18 anos fizeram o Bétis renovar o interesse.

Novidade no Rio

O Botafogo anunciou a contratação do volante Gregore. O atleta estava no Inter Miami, time de Lionel Messi, e assinou com os cariocas até o fim de 2026. O jogador de 29 anos já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, já pode estrear.

*

MAIS NOTÍCIAS

Novela Léo Ortiz

Membros da diretoria do Flamengo concederam entrevista coletiva após a apresentação de Matías Viña e falaram sobre negociações. Marcos Braz, vice de Futebol, comentou as tratativas pelo zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. "A vontade do jogador é explícita, até por ele. A gente agradece a escolha. O entendimento é de que, para a carreira dele, a vinda para o Flamengo seria importante, mas a gente também respeita, e muito, a posição do Bragantino. O Bragantino tem uma pedida, a gente tem o nosso limite financeiro. Temos até o dia 7 de março para definir", disse o dirigente.

De Pena desejado

O Vasco está interessado na contratação do meio-campista Carlos De Pena, do Internacional. O jogador de 31 anos perdeu espaço e é reserva no time de Eduardo Coudet. O time carioca tenta contratar De Pena antes do fechamento da janela de transferências, marcado para dia 7 de março. O clube já se movimentou nos bastidores em contato com o estafe do atleta, mas ainda não formalizou oferta ao Inter.

Mbappé já é do Real

Kylian Mbappé e Real Madrid já têm um acordo para a transferência do craque francês para a Espanha, de acordo com o jornal Marca. O veículo afirmou que o clube assinou um acordo com o atacante há duas semanas. O vínculo deve ser válido por cinco temporadas e terá início em 1º de julho deste ano.