ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, está entre os cinco maiores artilheiros por clubes com menos de 23 anos do mundo. Ele é o quarto colocado, com 70 gols. O levantamento foi feito pela plataforma "Sofascore".

À frente de Rodrygo, atrás de Vinícius Junior. Os atacantes do Real Madrid também estão no top-5. Vini Jr é o segundo, com 90 gols, enquanto Rodrygo é o quinto, com 69 bolas na rede.

Haaland lidera com sobras e companheiro de City completa a lista. O norueguês tem 228 gols, enquanto o inglês Phil Foden, que também é comandado por Guardiola, tem 75.

Yuri Alberto é o segundo mais eficiente. Mais novo da lista (22 anos contra 23 dos outros), o atacante do Corinthians é o que tem menos jogos. Na média, ele marcou 0,30 gols por partida, mais que Foden (0,29), Vini Jr (0,27) e Rodrygo (0,24). Apenas Haaland, com uma média de 0,81 gol/jogo é melhor nesse quesito.

Alvo de muitas críticas no início do ano, após jejum de gols e lances infelizes, Yuri Alberto está se redimindo com o torcedor. Nos últimos cinco jogos, ele fez quatro gols. neste domingo (18), ele marcou no clássico contra o Palmeiras, abrindo caminho para um empate heroico.

Os gols de Yuri Alberto estão distribuídos entre quatro times. No Santos, foram três; no Inter, 31; no Zenit, seis; e no Corinthians mais 30.