SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jogando em casa, a Inter de Milão não teve vida fácil contra o Atlético de Madri nesta terça-feira (20), mas venceu por 1 a 0 com um gol na reta final da partida e garantiu vantagem no duelo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

Arnautovic marcou o gol da vitória da Inter, no segundo tempo da partida. O atacante entrou no segundo tempo e mudou o jogo.

O Atlético de Madri não conseguiu criar muitas chances e Oblak foi o nome do time. O goleiro esloveno evitou que o placar fosse maior, principalmente no segundo tempo.

A Inter volta a campo no próximo domingo (25), às 14h (de Brasília), quando visita o Lecce. O jogo é válido pelo Campeonato Italiano.

O Atlético de Madri, por sua vez, tem o Almería como próximo adversário, no Campeonato Espanhol. Os comandados de Simeone entram em campo no próximo sábado (24), às 17h (de Brasília).

Inter e Atlético voltam a se enfrentar no dia 13 de março para decidir a vaga nas quartas de final, com vantagem do empate para os italianos. O jogo será no estádio Civitas Metropolitano, em Madri, na Espanha, às 17h (de Brasília).

O JOGO

O jogo começou nervoso e disputado no meio-campo. As defesas foram superiores no início da partida. A Inter tomou a iniciativa da partida, mas não conseguiu ameaçar, enquanto o Atlético dominou a posse de bola, mas foi igualmente ineficaz.

A Inter cresceu na reta final do primeiro tempo. A primeira finalização do jogo no gol aconteceu apenas aos 36 minutos, com Lautaro Martínez obrigando Oblak a fazer boa defesa. Na sequência, o goleiro esloveno voltou a ter trabalho em chute de Marcus Thuram. Sommer, arqueiro da Inter, foi um espectador de luxo nos 45 minutos iniciais.

Mudança forçada no ataque mudou o jogo. No fim do primeiro tempo, Thuram sentiu uma lesão e não voltou para a segunda etapa, substituído por Arnautovic. O grandalhão austríaco entrou bem no jogo e ajudou a Inter a criar várias chances. Depois de perder algumas oportunidades, ele marcou o gol que garantiu a vitória.

Esforço final do Atlético não resolve. Os espanhóis até melhoraram no fim e buscaram mais o gol. No entanto, a Inter se defendeu bem e o maior susto veio em um chute de longa distância de Lino, que passou muito perto.

LANCES IMPORTANTES

Oblak! Aos 36 minutos, Barella cruzou na primeira trave e Lautaro Martínez se antecipou à marcação. O argentino cabeceou forte, mas Oblak fez grande defesa.

Perdeu! Aos 17 minutos do segundo tempo, Arnautovic tabelou com Lautaro e recebeu dentro da área. Ele dominou bem para se livrar da marcação e bateu forte, mas por cima do gol.

1x0: Aos 33 minutos, Reinildo saiu jogando errado e Lautaro Martínez disparou pelo meio para bater na saída de Oblak, que fez ótima defesa. No rebote, Arnautovic bateu para o gol, mesmo sem ângulo, e abriu o placar.

Quase o empate! Aos 35 minutos, Lino avançou pelo meio e bateu muito forte. A bola lambeu a trave de Yan Sommer, que sujou o uniforme pela primeira vez.