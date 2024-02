A primeira prova do 36º Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora será realizada no dia 24 de março, com a 4ª Corrida Bahamas. O calendário completo das provas foi divulgado nessa quarta-feira (21) pela Prefeitura.

São mais de 30 anos de eventos pela cidade e, nesta edição, o circuito será dividido em dez etapas. A Corrida Bahamas, por exemplo, abre o calendário em março, mas também terá outra prova em novembro.

A competição com maior percurso é a Meia Maratona de Juiz de Fora, com 21 km ao todo, e será realizada em junho.

A PJF ressalta que, até a data de cada etapa, “poderá ocorrer ajustes com objetivo de melhorias técnicas e atendimento às necessidades da cidade e órgãos públicos competentes”.

Mais informações podem ser esclarecidas nos telefones 3690-7845 (Secretaria de Esporte e Lazer) ou 3690-7844 (Gabinete da SEL).

Veja abaixo o calendário completo: