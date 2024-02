SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras e a Real Arenas, empresa criada pela WTorre para controlar as atividades do Allianz Parque, estão otimistas para o clube poder retornar ao seu estádio na partida contra o Botafogo-SP, no dia 10 de março, às 18h (de Brasília). No entanto, o Allianz receberá um festival musical com o "gramado novo" antes de uma partida do Alviverde ?não trata-se de um gramado 100% novo. O composto termoplástico do campo que foi trocado por outro material.

O Palmeiras espera que a Real Arenas entregue o "gramado novo" nos próximos dias para realizar testes e um treino, a pedido de Abel Ferreira e jogadores, até o dia 29 de fevereiro. O regulamento da FPF e o próprio Estatuto do Torcedor estabelecem que o clube precisa definir o local da partida com dez dias de antecedência.

Caso os atletas não aprovem as condições do novo piso, o time alviverde não retornará ao Allianz Parque. O último jogo do Palmeiras no Allianz foi a vitória por 2 a 1 contra o Santos pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

O Palmeiras não pode marcar jogo para o Allianz antes de as atividades serem realizadas. O estádio foi interditado pela FPF no início do mês pela péssima condição do gramado. Para ser liberado novamente, a FPF precisa fazer uma nova inspeção.

O "gramado novo" receberá evento musical antes mesmo de um jogo do Palmeiras. A Real Arenas quer concluir as obras o quanto antes, já que no dia 2 de março o Allianz Parque recebe o 'I Wanna Be Tour' ?evento que terá atrações do pop punk dos anos 2000.

Alta quantidade de shows, poluição e problemas na manutenção foram o que prejudicaram a qualidade do gramado do Allianz Parque. O composto termoplástico usado no piso acabou virando uma 'pasta' que acabava grudando na chuteira dos atletas.

O QUE FOI FEITO NO GRAMADO DO ALLIANZ PARQUE?

A Real Arenas retirou todo o composto termoplástico do gramado do Allianz Parque. O trabalho foi muito cuidadoso para não deixar nenhum resquício da "pasta" que estava formada no gramado.

A WTorre vai trocar o material do gramado do Allianz Parque para uma solução similar ao do campo do Botafogo no Nilton Santos. O material orgânico de cortiça passou a ser instalado no gramado no início da semana.

Abel Ferreira queria a troca total do gramado, mas não foi isso que aconteceu. A Soccer Grass, empresa responsável por instalar o gramado no Allianz, fez um estudo no gramado sintético e diz que ele está em perfeitas condições. As fibras seguem com a mesma altura de quando foram instaladas em fevereiro de 2020.

O gramado sintético do Allianz Parque é o mais próximo de um campo natural em toda a América Latina, por utilizar fios de grama na base do sistema de tecelagem dos tufos, contribuindo para a manutenção, regularidade do jogo, permeabilidade e drenagem do gramado. Soccer Grass