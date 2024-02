SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Porto venceu o Arsenal por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), com um golaço brasileiro já nos acréscimos e sai na frente na disputa da vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Galeno definiu o placar com um lindo chute aos 48 do segundo tempo no Estádio do Dragão, em Porto.

A vitória coloca o Porto em vantagem no confronto, podendo empatar para se classificar. O Arsenal precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar às quartas. Vitória dos ingleses por um gol de diferença leva o duelo para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

O jogo de volta será disputado no dia 12 de março, no Emirates Stadium, em Londres

O Arsenal agora volta as atenções para o Campeonato Inglês e recebe o Newcastle no sábado (24). Já o Porto, que teve início ruim no Português, busca recuperação contra o Gil Vicente, no domingo.

O JOGO

O jogo começou bastante estudado e sem grandes chances. Nenhum dos dois times finalizou a gol nos primeiros 15 minutos.

Galeno desperdiçou duas oportunidades incríveis no mesmo lance. Conceição cruzou, o brasileiro chutou forte e a bola explodiu no travessão e voltou nele, que jogou para fora no rebote.

Apesar de o Arsenal controlar a posse de bola com 70%, foi o Porto quem levou mais perigo ao gol adversário no primeiro tempo. O time da casa conseguia recuperar a bola e acelerar o jogo, com o trio de ataque veloz.

O jogo melhorou e ficou mais aberto na segunda etapa, com os dois times buscando atacar e chegando na área do adversário. Troca franca nos primeiros minutos.

Defensivamente, o Porto conseguiu neutralizar os melhores jogadores do Arsenal, que não criaram perigo e não acertaram o gol de Diogo Costa durante todo o jogo.

Quando tudo caminhava para o empate sem gols, Galeno tirou um golaço da cartola. O brasileiro fez boa jogada pela ponta esquerda, carregou para o meio e acertou um lindo chute, explodindo o Estádio do Dragão.