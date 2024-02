SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Napoli recebeu o Barcelona nesta quarta-feira (21) pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e contou com o brilho de seu goleiro e de seu artilheiro para buscar o empate em 1 a 1.

Lewandowski abriu o placar para o Barcelona já no segundo tempo. A equipe espanhola perdeu muitos gols na primeira etapa, quando o goleiro Meret, do Napoli, foi brilhante.

Pouco depois de sofrer o gol, o Napoli empatou com Osimhen, artilheiro da equipe. Os donos da casa ainda tiveram algumas chances, mas não conseguiram a virada.

Barcelona e Napoli voltam a se enfrentar no dia 12 de março. As equipes se enfrentam no Estádio Olímpico de Barcelona para decidir uma vaga nas quartas de final.

O JOGO

O Barcelona foi muito superior no primeiro tempo e só não abriu o placar porque Meret brilhou. O goleiro do Napoli fez ao menos quatro grandes defesas, evitando que os anfitriões abrissem o placar. O Barça marcou no campo de ataque e forçou os napolitanos a cometerem muitos erros. No entanto, pecou nas finalizações. Lamine Yamal, Lewandowski e Gundogan pararam no goleiro dos donos da casa.

Com o jogo equilibrado, o zero saiu do placar, mas a igualdade permaneceu. O Napoli voltou melhor para o segundo tempo e começou a criar chances. Ainda melhor, o Barça abriu o placar com Lewandowski. No fim do jogo, os donos da casa cresceram e até tiveram a chance da virada, mas o empate permaneceu.

LANCES IMPORTANTES

Meret duas vezes seguidas! Aos 21 minutos, João Cancelo cruzou rasteiro e Lewandowski bateu de primeira, mas o goleiro do Napoli espalmou. Na sequência do lance, Gundogan arriscou de fora da área e Meret saltou para fazer uma linda defesa, evitando o gol do Barça.

0x1: Aos 14 minutos do segundo tempo, Pedri acionou Lewandowski no meio da área. O polonês limpou o lance com mais um toque e bateu rasteiro para tirar o zero do placar.

1x1: Aos 29 minutos, Zambo Anguissa tocou para o meio da área. Osimhen dominou, girou sobre a marcação e bateu cruzado para deixar tudo igual.

Para fora! Aos 39 minutos, em momento de pressão do Napoli, Raspadori cruzou e Anguissa se antecipou à marcação, cabeceando forte. A bola foi para fora.