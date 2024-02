BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, disse nesta quarta-feira (21) que a instabilidade na cúpula da entidade, com judicialização de seu mandato, não prejudica a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo feminina em 2027.

A declaração foi dada após encontro do dirigente com o presidente Lula (PT), no Palácio do Planalto, com a presença dos ministros André Fufuca (Esportes) e Paulo Pimenta (Secom) e da comitiva da Fifa que está no país para vistoriar estádios.

"Não prejudica, nós temos confiança plena em tudo do que tem acontecido. Fui eleito legitimamente, maior votação da história da instituição. Estamos trabalhando com todo o otimismo e consideração para fazer melhores competições que temos realizado, a CBF, e também pra estarmos preparados pra receber Copa do Mundo em 2027", disse Rodrigues.

Este é o primeiro encontro do presidente da CBF com Lula desde o início da crise na instituição, no final do ano passado, como mostrou o Painel.

Na ocasião, Ednaldo chegou a ser afastado do comando da confederação por decisão judicial, mas retornou em janeiro por decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A decisão de Gilmar ainda precisará ser apreciada pelo plenário do STF. O argumento do ministro foi que o afastamento do dirigente poderia azedar as relações da Fifa com o Brasil.

Na época, o governo Lula, por meio da AGU (Advocacia Geral da União), apoiou o retorno de Ednaldo ao cargo.

Além do Brasil, concorrem outros dois grupos a sede da Copa: um formado por EUA e México e outro por Alemanha, Bélgica e Holanda. A decisão será anunciada em maio.

Os representantes da Fifa vistoriam quatro dos dez estádios que poderão sediar os jogos em 2027. Nesta quarta, estiveram no Mané Garrincha, em Brasília, ontem no Rio de Janeiro, amanhã em Salvador e sexta, em Recife.

No dia 14 de maio, no congresso da Fifa na Tailândia, será anunciado o país vencedor.