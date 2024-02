SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sousa-PB provocou uma grande "zebra" logo na primeira rodada da Copa do Brasil. O time paraibano derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 e eliminou o maior campeão na primeira fase, com dois gols de Danilo Bala.

A Raposa sofreu com a forte chuva na Paraíba e um Sousa ousado em casa, que se adaptou melhor ao campo alagado e criou as principais chances do jogo. O Dinossauro conseguiu o gol da zebra no Marizão no finalzinho.

Aos 43 minutos do segundo tempo, Ewerton cruzou estranho, a bola ficou viva na área e Danilo Bala mandou para o gol.

O Cruzeiro foi para o tudo ou nada, mas o Sousa-PB sacramentou a classificação, com um golaço de Danilo Bala, aos 51. Fazendo jus ao apelido, dominou na entrada da área e mandou um chutaço, que pegou no travessão e definiu o jogo.

A derrota elimina o Cruzeiro da Copa do Brasil logo na primeira fase. O próximo compromisso cruzeirense é diante do Pouso Alegre no domingo (25), pelo Campeonato Mineiro.

O Sousa-PB escreve um capítulo histórico no futebol paraibano e elimina o Cruzeiro, seis vezes campeão da Copa do Brasil. O Dinossauro recebe o Treze, no domingo, pelo Campeonato Paraibano.

O JOGO

O Cruzeiro tentava se impor nos primeiros minutos e acionava bastante Wesley Gasolina, mas o campo encharcado segurava a bola e complicava o jogo.

O Sousa teve uma grande chance para abrir o placar com Leozinho. O time paraibano fez ligação rápida, o atacante girou bonito e bateu com efeito, a bola explodiu no trinco.

A chuva marcou presença no Marizão: voltou a chover forte em Sousa na metade do primeiro tempo e o gramado, que já estava castigado, ficou ainda pior.

Com o campo dificultando a troca de passes do Cruzeiro, o Sousa se animou no jogo. Machado vacilou e perdeu para Diego, que carregou e chutou forte, para boa defesa de Rafael.

O Sousa cresceu no final do primeiro tempo. A zaga do Cruzeiro afastou, a poça 'ajeitou' a bola e Jackson emendou uma pancada. Rafael espalmou mais uma.

No segundo tempo, o Cruzeiro retomou o controle do jogo e conseguia trocar passes, mesmo com o campo ainda alagado. Entretanto, o time mineiro tinha dificuldades para finalizar no gol do Dinossauro.

O Sousa tentava repetir as esticadas que deram certo no primeiro tempo, mas, na etapa final, o Cruzeiro conseguiu neutralizar as tentativas do time da casa.

O tempo foi passado e o Sousa se atirou ao ataque, buscando o gol para se classificar. O Cruzeiro, consciente que o empate servia, se armou para o contra-ataque, mas foi surpreendido com o gol do Sousa-PB.

Danilo Bala, iluminado na noite chuvosa na Paraíba, fez um golaço histórico e levou a torcida ao delírio na 'Bombonera do Sertão'.