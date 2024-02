SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Seis jogadores do Fortaleza ficaram feridos após o ônibus da delegação ser atacado por torcedores do Sport. O episódio aconteceu após o empate por 1 a 1 pela Copa do Nordeste.

Os torcedores atiraram bombas e pedras na saída da Arena Pernambuco. Os times se enfrentaram pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Seis jogadores foram atingidos e a delegação foi levada ao hospital mais próximo. O goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o lateral-direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez e o volante Lucas Sasha se machucaram.

O presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, compartilhou um vídeo do momento do ataque. Ele compartilhou ainda imagens dos jogadores no hospital.

Em nota, o Sport repudiou o episódio: "Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do Clube - que sempre irá abominar esse tipo de postura".