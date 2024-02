Serão abertas na próxima segunda-feira (26) as inscrições para as aulas gratuitas de futsal no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, poderão participar do projeto meninos e meninas entre 7 e 17 anos. As aulas serão realizadas de segunda a quinta, das 7h30 às 11h30. Para se inscrever, basta entrar em contato com a Secretaria de Esporte e Lazer pelo telefone (32) 3690-7818, ou presencialmente na Av. Rui Barbosa, 530 - Santa Terezinha.

As aulas em questão fazem parte do projeto “JF Esporte Cidadania”, iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que tem como finalidade principal levar atividade física orientada e práticas esportivas de forma regular e frequente para a população. Até o fim de 2023, mais de 4 mil pessoas foram atendidas nos núcleos espalhados pela cidade.



Ginásio Municipal





O Ginásio é parte integrante do complexo Esportivo e de Lazer implantado na área externa do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O espaço é um importante aparelho esportivo para cidade, no qual várias atividades de esportes, lazer e de cultura poderão ser realizadas.

Localizado no bairro Aeroporto, ao lado do Estádio Municipal, o complexo conta com quadra poliesportiva, apoiada por salas de uso múltiplo para cursos de formação e aperfeiçoamento, e vestiários com total acessibilidade.

O aparelho esportivo, cujas obras foram iniciadas em 2005 e paralisadas por diversas vezes, foi projetado para contribuir na formação de atletas e também para receber eventos esportivos profissionais. Para tanto, ele atende aos padrões definidos por organismos internacionais, permitindo a realização de jogos oficiais de futsal, vôlei, basquete e handebol, tanto olímpicos quanto para-olímpicos.